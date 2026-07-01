80 Cent Aufschlag, wenn man in Tankstelle trinkt

Ärger bei Kunden über kurioses Zusatzentgelt an einer Tankstelle in Linz. Wenn man die gekauften Waren gleich trinken will, muss man einen Aufschlag berappen. Das Unternehmen spricht von einigen wenigen Standorten und rechtfertigt sich.
Ein Schnitzelsemmerl und eine Halbe Bier wollte sich ein Linzer an einem Nachmittag in der Vorwoche gönnen. Dazu suchte er eine Tankstelle an der Wiener Straße auf. „Als ich bezahlen wollte, hat mich der Mitarbeiter gefragt, wo ich essen und trinken werde“, wunderte sich Gerald M. (39) noch.
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