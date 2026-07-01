80 Cent Aufschlag, wenn man in Tankstelle trinkt

Ein Schnitzelsemmerl und eine Halbe Bier wollte sich ein Linzer an einem Nachmittag in der Vorwoche gönnen. Dazu suchte er eine Tankstelle an der Wiener Straße auf. „Als ich bezahlen wollte, hat mich der Mitarbeiter gefragt, wo ich essen und trinken werde“, wunderte sich Gerald M. (39) noch.