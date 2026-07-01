Nach WM-Aus: Ecuador- Trainer erklärt Rücktritt

Ecuador muss einen neuen Trainer für sein Fußball-Nationalteam suchen. Sebastian Beccacece trat nach dem 0:2 im WM-Sechzehntelfinale gegen Mexiko zurück.
„Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden“, sagte der 45-jährige Argentinier nach der Niederlage in Mexiko-Stadt.
Er verabschiede sich aber mit „großer Dankbarkeit, großer Gelassenheit und innerem Frieden, denn wir haben alles gegeben“.
Beccacece hatte den Posten im August 2024 übernommen.
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