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„Wunderbare Familie“

Nach WM-Aus: Ecuador- Trainer erklärt Rücktritt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 10:35
Sebastian Beccacece
Sebastian Beccacece(Bild: EPA/Sashenka Gutierrez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ecuador muss einen neuen Trainer für sein Fußball-Nationalteam suchen. Sebastian Beccacece trat nach dem 0:2 im WM-Sechzehntelfinale gegen Mexiko zurück.

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„Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden“, sagte der 45-jährige Argentinier nach der Niederlage in Mexiko-Stadt.

Er verabschiede sich aber mit „großer Dankbarkeit, großer Gelassenheit und innerem Frieden, denn wir haben alles gegeben“.

Beccacece hatte den Posten im August 2024 übernommen.

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