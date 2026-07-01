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Vandale auf Spielplatz

Trampolin fünf Tage nach Erweiterung aufgeschlitzt

Niederösterreich
01.07.2026 11:00
Ein langer Riss machte das Spezial-Spielgerät unbrauchbar, mehrere Einstiche zeugen von ...
Ein langer Riss machte das Spezial-Spielgerät unbrauchbar, mehrere Einstiche zeugen von zusätzlich von der Zerstörungswut des unbekannten Täters.(Bild: Krone KREATIV/Spielplatz Millenniumspark)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Mit einem scharfen Gegenstand ein Spezialtrampolin, das für öffentliche Spielplätze zugelassen ist, sinnlos zu zerstören: Passiert ist diese Aktion im niederösterreichischen Poysdorf – fünf Tage, nachdem ein Verein mithilfe der Gemeinde das lang erwartete Spielgerät in vielen Arbeitsstunden eingegraben hatte. 

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Die Gemeinde kümmerte sich um den Erdaushub für ein lang ersehntes Trampolin am Spielplatz in Poysdorf. Die Freude war groß. Dann der Schock: Nach fünf Tagen entdeckte ein Anrainer, dass ein oder gar mehrere Vandalen das Spielgerät in anscheinend blinder Wut aufgeschlitzt und zerstört hatten.

„Viele Poysdorfer sind außer sich, schließlich war das Trampolin ein lang ersehnter Wunsch der Kinder“, ist Anna Schimpf von dem komplett sinnlosen Akt, bei dem wohl jemand seinen Frust loswerden wollte, verzweifelt.

Anna Schimpf, Sprecherin des örtlichen Spielplatzes: „Das neue Highlight kam aufgrund der Hitze ...
Anna Schimpf, Sprecherin des örtlichen Spielplatzes: „Das neue Highlight kam aufgrund der Hitze eigentlich kaum zum Einsatz.“(Bild: zVg)

Das mehr als 2500 Euro teure Spezialgerät für öffentliche Spielplätze – der unentgeltliche Einsatz des Bauhofbaggers noch nicht inkludiert – ist durch einen gezielten Schlitz in der Mitte irreparabel. Mehr noch beschäftigt Schimpf: „Der möglicherweise verzweifelte oder überhitzte Vandale hat an beliebigen Stellen ein offenbar sehr scharfes Messer in das robuste Material gerammt.“ Mehr möchte sie nicht sagen, um in der Hitze nicht noch Öl ins Feuer zu gießen.

Da an heißen Tagen kein Betrieb herrscht, kann der Tatzeitpunkt zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen eingegrenzt werden. Hinweise zu möglichen Tätern oder Beobachtungen werden unter 59133 3272-100 erbeten.

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