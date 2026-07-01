Trampolin fünf Tage nach Erweiterung aufgeschlitzt

Das mehr als 2500 Euro teure Spezialgerät für öffentliche Spielplätze – der unentgeltliche Einsatz des Bauhofbaggers noch nicht inkludiert – ist durch einen gezielten Schlitz in der Mitte irreparabel. Mehr noch beschäftigt Schimpf: „Der möglicherweise verzweifelte oder überhitzte Vandale hat an beliebigen Stellen ein offenbar sehr scharfes Messer in das robuste Material gerammt.“ Mehr möchte sie nicht sagen, um in der Hitze nicht noch Öl ins Feuer zu gießen.