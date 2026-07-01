Achtelfinale – Frankreichs Zaubershow geht weiter

Die Superstars dominieren weiter das Geschehen bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada! Ob Messi, Mbappé oder Haaland – sie treffen alle am Fließband und verhelfen ihren Nationen zu Siegen. Mit Frankreich, Mexiko und Norwegen schafften jetzt drei weitere Mannschaften den Einzug ins Achtelfinale. Stefan Maierhofer und Marco Cornelius lassen den Spieltag im WM-Studio noch einmal Revue passieren.