Die Koalition und ihre verkorkste Justizreform

„Völlig zufällig“ soll es drei Bundesstaatsanwälte geben, was natürlich nichts damit zu tun hat, dass es drei Regierungsparteien gibt. Die Funktionsdauer jener ist mit sechs Jahren nahe einer Legislaturperiode. „Wir haben die Sorge, dass auch diese Positionen Eingang in Sideletter finden“, spricht Gewerkschafter Martin Ulrich aus, was viele in der Justiz befürchten.