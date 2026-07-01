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380-kV-Infoevent: „Das ist keine Verhandlung“

Kärnten
01.07.2026 08:00
Das 380-kV-Projekt geht langsam in die finale Phase.
Das 380-kV-Projekt geht langsam in die finale Phase.(Bild: EXPA/ Johann Groder)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Am Donnerstag veranstalten Land und Netzbetreiber APG im Villacher voco-Hotel eine große Infoveranstaltung zur geplanten 380-kV-Leitung. Dabei können alle Bürger Fragen stellen und Stellungnahmen einbringen.

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„Damit das Projekt sich möglichst gering auf die Netzkosten niederschlägt, haben wir den gesetzlichen Auftrag, alle Fördermöglichkeiten zu nutzen“, stellt APG-Projektleiter Wolfgang Hafner klar.

Und um an eine EU-Förderung zu kommen, die für ein Riesenprojekt wie die 380-kV-Leitung leicht über 100 Millionen Euro betragen könnte, wird am Donnerstag eine Infoveranstaltung durchgeführt. „Das ist eine der Anforderungen für ein PCI, ein ,Project of Common Interest‘ – also ein Projekt im öffentlichen Interesse“, erklärt Hafner.

Alle können Fragen stellen
Und der Ansturm auf das Villacher voco-Hotel könnte beträchtlich sein. „Ich habe Spekulationen von 500 bis 1500 Personen gehört. Wir werden dort auf jeden Fall alles genau vorstellen“, so der Projektleiter. „Die Menschen können Fragen stellen und Stellungnahmen abgeben – auch wenn sie nicht direkt betroffen sind.“

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Diese Möglichkeit scheint manchen Hoffnung zu machen. „Wir haben schon rechtlich ausformulierte Stellungnahmen erhalten, aber diese Veranstaltung ist nicht Teil des UVP-Verfahrens und keine Verhandlung“, erklärt Hafner. „Aber die Bevölkerung kann jetzt noch einen gewissen Einfluss darauf nehmen, wo die Masten stehen werden. „Bis zum Herbst sollen die Maststandorte fixiert sein, dann wird noch einmal gründlich geprüft: „Wenn wir dann im Frühjahr einreichen, geht nichts mehr.“ 

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