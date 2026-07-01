380-kV-Infoevent: „Das ist keine Verhandlung“

Diese Möglichkeit scheint manchen Hoffnung zu machen. „Wir haben schon rechtlich ausformulierte Stellungnahmen erhalten, aber diese Veranstaltung ist nicht Teil des UVP-Verfahrens und keine Verhandlung“, erklärt Hafner. „Aber die Bevölkerung kann jetzt noch einen gewissen Einfluss darauf nehmen, wo die Masten stehen werden. „Bis zum Herbst sollen die Maststandorte fixiert sein, dann wird noch einmal gründlich geprüft: „Wenn wir dann im Frühjahr einreichen, geht nichts mehr.“