Arbeitslosigkeit im Juni um 1,2 Prozent gestiegen

Jugendliche waren hingegen eine Spur weniger arbeitslos als noch vor einem Jahr (Minus von 0,7 Prozent). Gleichzeitig ist aber die Zahl der offenen Lehrstellen gesunken. „(...) Mit dem Ende des Schuljahres stehen weiterhin zu viele Jugendliche und junge Erwachsene ohne Lehrstellen da. Die Lehrstellenlücke bleibt hoch und besonders in Wien wird die Situation zunehmend gravierender, da die Zahl der betrieblichen Lehrstellen kontinuierlich sinkt“, sagte Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer.



So hat sich die Arbeitslosigkeit der einzelnen Gruppen im Vergleich zum Vorjahr verändert: