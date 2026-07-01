Täter verließ für blutigen Mord frühzeitig Arbeit

Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, in Friesach erinnert nichts daran, was sich rund 24 Stunden zuvor in der ländlichen Kärntner Stadtgemeinde abgespielt hat. Bei einer grausigen Bluttat mit darauffolgendem Verkehrsunfall starben zwei Menschen, eine Frau wurde schwer verletzt. Ein Detail in diesem Fall schockiert.
Auch einen Tag nach dem brutalen Mord an einem 29-Jährigen und dem versuchten Femizid an einer 30-Jährigen herrscht nicht nur in der Burgenstadt Friesach große Fassungslosigkeit, sondern ebenso in der benachbarten Ortschaft St. Salvator, wo der Täter aufwuchs.
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