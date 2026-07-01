Wow! Für Tor des Turniers war nur Stange im Weg

Nur Pelé war noch besser – noch …

Olise bereitete gegen Schweden zwei Treffer vor und hält damit bereits bei fünf Assists bei dieser Weltmeisterschaft. Seit Beginn der Datenerfassung schaffe nur Legende Pelé mehr. Er kam 1970 auf sechs Torvorlagen. Und Olise dürfte noch einige Spiele vor sich haben. Fast hätte sich der 24-Jährige auch selbst in die Torschützenliste eingetragen. Sein spektakulärer Seitfallzieher wäre ein heißer Kandidat auf das Tor des Turniers gewesen – doch der Ball klatschte nur an die Stange.