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Wow! Für Tor des Turniers war nur Stange im Weg

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 09:46
Michael Olises Seitfallzieher sorgte für Staunen.
Michael Olises Seitfallzieher sorgte für Staunen.(Bild: APA-Images / AP / Seth Wenig)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Die nächste Show von Michael Olise! Der Offensivstar des FC Bayern war beim souveränen 3:0-Erfolg Frankreichs gegen Schweden erneut der überragende Mann und ließ Fans wie Experten staunen. Nur die Stange verhinderte dabei das Tor des Turniers.

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Frankreich schwingt sich dank seiner Offensivabteilung um Kylian Mbappe und Michael Olise bei der Fußball-WM mehr und mehr zum Top-Favoriten auf den Titel auf. Das 3:0 im Sechzehntelfinale gegen Schweden am Final-Standort in East Rutherford war eine Machtdemonstration, im Achtelfinale wartet mit Deutschland-Bezwinger Paraguay ein machbares Los.

Nur Pelé war noch besser – noch …
Olise bereitete gegen Schweden zwei Treffer vor und hält damit bereits bei fünf Assists bei dieser Weltmeisterschaft. Seit Beginn der Datenerfassung schaffe nur Legende Pelé mehr. Er kam 1970 auf sechs Torvorlagen. Und Olise dürfte noch einige Spiele vor sich haben. Fast hätte sich der 24-Jährige auch selbst in die Torschützenliste eingetragen. Sein spektakulärer Seitfallzieher wäre ein heißer Kandidat auf das Tor des Turniers gewesen – doch der Ball klatschte nur an die Stange.

Ab Sekunde 40 der Seitfallzieher im Video:

Henry: „Der Kerl ist auf einem anderen Planeten“
Für Ex-Weltklassestürmer Thierry Henry ist Olise derzeit der Schlüsselspieler der „Équipe Tricolore“. „Ich weiß nicht, wer sie stoppen soll“, analysierte Henry in seiner Rolle als Experte beim US-Sender Fox. Olise sei „der wichtigste Spieler bei Frankreich. Der Kerl ist auf einem anderen Planeten“ sagte der 48-Jährige, der Olise 2024 in Frankreichs Olympia-Auswahl trainiert hatte: „Was er abseits des Balls macht, das kann sonst keiner.“

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Auch Schwedens Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimović zeigte sich beeindruckt. „Sie sind beängstigend“, sagte der Ex-Stürmer über die Franzosen. Olise habe „eine ‘split vision‘ – er sieht Dinge, die andere nicht sehen. Nur ein Genie kann das. Und Olise ist eins.“

Selbst Schwedens Teamchef Graham Potter konnte nach der Niederlage nur den Hut ziehen. „Selbst wenn wir perfekt gewesen wären, bin ich nicht sicher, ob das genug gewesen wäre“, meinte der Engländer. Er habe bei dieser WM bislang kein besseres Team gesehen – und wohl auch keinen besseren Michael Olise.

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