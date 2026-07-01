Spanien: Zwei Spieler fallen gegen Österreich aus

Zwei Flügel-Optionen fehlen

Mit Yeremy Pino und Nico Williams fehlen gegen das ÖFB-Team zwei Flügel-Optionen. Das Duo hatte nach seinen Einwechslungen gegen Uruguay eine Schulter- bzw. eine Adduktorenverletzung erlitten, soll bei einem Weiterkommen im Turnierverlauf aber wieder zur Verfügung stehen. „Es gibt kein Team, das deutlich schwächer ist als wir“, warnte Yamal. „Wir müssen das erste Spiel gewinnen.“ Dann gebe es auch keinen WM-Favoriten. „Frankreich ist nicht besser als wir. Sie haben uns bei der EM nicht geschlagen, niemand steht über uns.“