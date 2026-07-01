Über Mexikos Aufstieg liegt ein dunkler Schatten

Eigentlich sollte das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-City zur großen Bühne eines WM-Highlights werden – und sportlich wurde es das dank dem 2:0 über Ecuador auch. Doch Berichte über homophobe Fan-Gesänge mexikanischer Fans legen sich wie ein dunkler Schatten über den Sieg der strahlenden Hausherren.