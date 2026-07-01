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Vielfalt erleben, Zukunft gestalten

Wien
01.07.2026 00:00
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(Bild: Vivatis)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Es lebe die Vielfalt! – unter diesem Motto präsentiert sich die VIVATIS-Gruppe als einer der attraktivsten Arbeitgeber Österreichs. Mit mehr als 4.000 Mitarbeiter:innen und einer beeindruckenden Bandbreite an Unternehmen steht VIVATIS für gelebte Vielfalt in der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Wie genussvoll diese Vielfalt sein kann, zeigt auch ein aktuelles Gewinnspiel: Zum 165-jährigen Bestehen des Café Schwarzenberg in Wien werden 20 Gutscheine im Wert von je 50 Euro verlost.

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Ob in der Produktion, im Marketing, in der Logistik, in der Gastronomie oder im Management – die Vielfalt an Aufgaben, Berufsbildern und Karrierewegen ist so groß wie die Produktpalette der Tochterunternehmen selbst.

(Bild: Dragan Dok)
(Bild: Dragan Dok)
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(Bild: Dragan Dok)
(Bild: Dragan Dok)
(Bild: Dragan Dok)

Genau diese Unendlichkeit an Möglichkeiten feiert die VIVATIS-Employer-Branding-Kampagne:

  • Arbeite an und für Österreich – sichere Arbeitsplätze mit regionaler Verankerung.
  • Lebe Vielfalt und Zusammenhalt – Teamspirit und ein wertschätzendes Miteinander.
  • Entwickle dich, entwickle uns – persönliche Entwicklung geht Hand in Hand mit Unternehmenswachstum.
(Bild: Vivatis)

Genuss trifft Karrierevielfalt
Wie facettenreich VIVATIS ist, zeigt sich auch in den zahlreichen Gastronomiebetrieben der Gruppe. Anlässlich des 165-jährigen Bestehens des Café Schwarzenberg in Wien werden aktuell 20 Gutscheine à 50 Euro verlost – ein genussvoller Vorgeschmack auf die Vielfalt, die VIVATIS sowohl kulinarisch als auch als Arbeitgeber bietet. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 13. Juli aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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