Vielfalt erleben, Zukunft gestalten

Es lebe die Vielfalt! – unter diesem Motto präsentiert sich die VIVATIS-Gruppe als einer der attraktivsten Arbeitgeber Österreichs. Mit mehr als 4.000 Mitarbeiter:innen und einer beeindruckenden Bandbreite an Unternehmen steht VIVATIS für gelebte Vielfalt in der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Wie genussvoll diese Vielfalt sein kann, zeigt auch ein aktuelles Gewinnspiel: Zum 165-jährigen Bestehen des Café Schwarzenberg in Wien werden 20 Gutscheine im Wert von je 50 Euro verlost.