Vielfalt erleben, Zukunft gestalten

Es lebe die Vielfalt! – unter diesem Motto präsentiert sich die VIVATIS-Gruppe als einer der attraktivsten Arbeitgeber Österreichs. Mit mehr als 4.000 Mitarbeiter:innen und einer beeindruckenden Bandbreite an Unternehmen steht VIVATIS für gelebte Vielfalt in der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Wie genussvoll diese Vielfalt sein kann, zeigt auch ein aktuelles Gewinnspiel: Zum 165-jährigen Bestehen des Café Schwarzenberg in Wien werden 20 Gutscheine im Wert von je 50 Euro verlost.
Ob in der Produktion, im Marketing, in der Logistik, in der Gastronomie oder im Management – die Vielfalt an Aufgaben, Berufsbildern und Karrierewegen ist so groß wie die Produktpalette der Tochterunternehmen selbst.
Genau diese Unendlichkeit an Möglichkeiten feiert die VIVATIS-Employer-Branding-Kampagne:
Genuss trifft Karrierevielfalt
Wie facettenreich VIVATIS ist, zeigt sich auch in den zahlreichen Gastronomiebetrieben der Gruppe. Anlässlich des 165-jährigen Bestehens des Café Schwarzenberg in Wien werden aktuell 20 Gutscheine à 50 Euro verlost – ein genussvoller Vorgeschmack auf die Vielfalt, die VIVATIS sowohl kulinarisch als auch als Arbeitgeber bietet. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 13. Juli aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.