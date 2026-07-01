Wien im Asbest-Schock: Krebs-Gift im Straßenbelag

Interaktive Online-Karte

Weil die Behörden aus Sicht von Greenpeace zu langsam handeln, hat die Organisation nun selbst eine interaktive Online-Karte eingerichtet, auf der Menschen verdächtige Stellen melden können. Mehr als 300 Hinweise sind bereits eingelangt, an über 65 Orten wurde Asbest inzwischen bestätigt.

„Sie werden bei der Asbest-Entsorgung und der Finanzierung für die Sanierung im Stich gelassen“, kritisiert Stadler und fordert von Bundeskanzler Christian Stocker Geld aus dem Katastrophenfonds für die Betroffenen sowie eine günstige Entsorgungslösung für den belasteten Asbestschotter.