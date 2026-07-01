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Greenpeace deckt auf

Wien im Asbest-Schock: Krebs-Gift im Straßenbelag

Wien
01.07.2026 10:08
Einer von mehreren Fundorten in Wien: Bertegasse Kreuzung Wastlgasse
Einer von mehreren Fundorten in Wien: Bertegasse Kreuzung Wastlgasse(Bild: Greenpeace)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Greenpeace schlägt Alarm. Die Umweltorganisation hat auf acht Straßen in Wien und Umgebung Asbest im Asphalt entdeckt – auch auf stark befahrenen Hauptstraßen. 

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Wien hat ein Gift-Problem unter den Rädern. Greenpeace hat auf acht Straßen in Wien und im niederösterreichischen Umland Asphalt entdeckt, der mit Asbest belastet ist. Sechs der Straßen liegen in Wien, zwei davon sind keine ruhigen Seitengassen, sondern stark befahrene Hauptstraßen: die Rosenhügelstraße und die Triesterstraße. Auf einem rund 1000 Meter langen Abschnitt der Rosenhügelstraße besteht die Fahrbahn phasenweise durchgehend aus Asbest-Asphalt.

Eine der gefährlichsten Asbestarten überhaupt
An zwei Stellen – Rosenhügelstraße und Stieglergasse – hat Greenpeace verdächtige Steinchen aus dem Belag gekratzt und in ein akkreditiertes Labor geschickt. Das Ergebnis lässt aufhorchen: In beiden Proben steckte nahezu reiner Amphibolasbest, eine der gefährlichsten und am stärksten krebserregenden Asbestarten überhaupt. Im Elektronenmikroskop zeigt sich das Mineral als Haufen feinster, spitzer Fasern.

Genau darin liegt die Gefahr. Die Asbeststeinchen im Asphalt sind weich wie Speckstein. Ein Druck mit dem Kugelschreiber reicht, damit sie zerbröseln. Bei jeder Belastung – Schwerverkehr, Schneepflüge, Spikereifen – brechen die Fasern in noch kleinere Teile, werden unsichtbar aufgewirbelt und landen in der Atemluft. Aus einem einzigen Milligramm reinem Asbest können bis zu zehn Millionen Fasern entstehen.

Greenpeace hat an mehreren Orten Proben entnommen
Greenpeace hat an mehreren Orten Proben entnommen(Bild: Greenpeace)

Ein Kugelschreiber genügt für den Zerfall
„Seit Monaten melden sich besorgte Menschen bei uns mit Hinweisen auf asbestbelastete Straßen, Einfahrten und Spielplätze. Jetzt ist auch Wien betroffen, denn wir haben Asbest-Asphalte in dicht besiedelten Gebieten und sogar auf stark befahrenen Straßen entdeckt. Doch die Regierung ist noch immer untätig“, sagt Stefan Stadler, Sprecher des Greenpeace-Investigativteams.

Ausgangspunkt des Skandals ist das Burgenland: Vier Serpentinit-Steinbrüche haben dort jahrzehntelang asbestdurchsetztes Gestein an Asphaltmischanlagen der Ostregion verkauft, rund 900.000 Tonnen pro Jahr. Erst zum Jahreswechsel wurden die Brüche wegen „Gefahr in Verzug“ gesperrt. Inzwischen ist der Skandal bis in die Steiermark, nach Niederösterreich und Ungarn gewandert.

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Interaktive Online-Karte
Weil die Behörden aus Sicht von Greenpeace zu langsam handeln, hat die Organisation nun selbst eine interaktive Online-Karte eingerichtet, auf der Menschen verdächtige Stellen melden können. Mehr als 300 Hinweise sind bereits eingelangt, an über 65 Orten wurde Asbest inzwischen bestätigt.
„Sie werden bei der Asbest-Entsorgung und der Finanzierung für die Sanierung im Stich gelassen“, kritisiert Stadler und fordert von Bundeskanzler Christian Stocker Geld aus dem Katastrophenfonds für die Betroffenen sowie eine günstige Entsorgungslösung für den belasteten Asbestschotter.

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