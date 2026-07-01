Ist er es doch nicht? Krimi um radelnden Räuber

Es war einer der ungewöhnlichsten Banküberfälle Kärntens – denn der Täter konnte mit hoher Beute einfach davon radeln. Erst Wochen später klickten für einen Verdächtigen die Handschellen. Und obwohl es Bilder aus der Überwachungskamera gibt, scheint die Identifizierung schwierig. Jetzt müssen CSI-Profis ran.
Ist er‘s? Oder etwa doch nicht? Zur Erinnerung: Am 16. März schrillten in Ferlach im wahrsten Sinne des Wortes die Alarmglocken. Ein damals unbekannter Mann hatte eine Bank ausgerechnet an dem Tag überfallen, an dem große Mengen frisches Bargeld angeliefert worden waren.
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