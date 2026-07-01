Koffein-Drinks führen bei Kindern zu Herzrasen

Derzeit geht man – nach der Untersuchung von Fallserien – davon aus, dass Vergiftungssymptome bei etwa einem Konsum von ein bis zwei Gramm Koffein (oder einer Blutserumkoffeinkonzentration von mehr als 15 Milligramm pro Liter) auftreten können und Koffeinmengen über hundert bis 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht (oder Blutserumspiegel über 80 Milligramm pro Liter) potenziell tödlich sein können. Da einige der Fälle von Herzrhythmusstörungen aber auch bei moderaten konsumierten Koffeinmengen auftraten, könnte es auch eine Gruppe von aus anderen Gründen vorbelasteten Personen geben, die speziell gefährdet sind.