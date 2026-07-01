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Nach heftigen Muren

Aufatmen für die 1000 Bewohner im Tiroler Pitztal

Tirol
01.07.2026 09:41
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Erfreuliche Nachricht aus dem Tiroler Pitztal! Nachdem am Montagabend mehrere Muren die Straßen verlegt haben, konnte am Mittwochvormittag die Straße für wenige Minuten freigegeben werden. Auch gegen Mittag gibt es noch die Möglichkeit, ins Tal bzw. aus dem Tal zu fahren.

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Die Aufräumarbeiten nach den schweren Unwettern bzw. den Murenabgängen im Tiroler Pitztal laufen weiter auf Hochtouren. Sintflutartige Regenfälle verwandelten die Pitze binnen kurzer Zeit in einen reißenden Fluss.

Rund 1000 Bewohner sind bzw. waren von der Außenwelt abgeschnitten. Die Landesstraße wurde verschüttet und auch beschädigt. Schweres Gerät wurde bereits an die Einsatzstelle gebracht, um das Ausmaß der Verwüstung zu erfassen und Sicherungsmaßnahmen einzuleiten.

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Die Pitze verwandelte sich binnen kurzer Zeit in einen reißenden Fluss.
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30.06.2026

Erstes Aufatmen am Mittwoch
Wie das Land Tirol am Vormittag mitteilte, wurde ein kurzes Zeitfenster für Fahrten taleinwärts bzw. talauswärts eingerichtet. Fahrten ins Tal sind von 9 bis 9.15 Uhr sowie von 12 bis 12.15 Uhr möglich. Aus dem Tal wird die Straße von 9.15 bis 9.30 Uhr sowie von 12.15 bis 12.30 Uhr freigegeben. Für die Strecke wurde ein Teil der Landesstraße einspurig beräumt sowie eine Umleitung eingerichtet.

Zwei Häuser wurden nur knapp von einer Mure verfehlt.
Zwei Häuser wurden nur knapp von einer Mure verfehlt.(Bild: FF St. Leonhard im Pitztal)

Durch die Muren wurden auch zwei Wohnhäuser geräumt. Die Schlammmassen hatten die Gebäude nur knapp verfehlt. Am Dienstagvormittag bereitete auch die Stromversorgung Kopfzerbrechen. Aus Sicherheitsgründen wurde in St. Leonhard der Strom abgedreht. Vorsorglich wurden mehrere Feuerwehrhäuser besetzt, um im Notfall rasch Hilfe zu organisieren.

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