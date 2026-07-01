Aufatmen für die 1000 Bewohner im Tiroler Pitztal

Erstes Aufatmen am Mittwoch

Wie das Land Tirol am Vormittag mitteilte, wurde ein kurzes Zeitfenster für Fahrten taleinwärts bzw. talauswärts eingerichtet. Fahrten ins Tal sind von 9 bis 9.15 Uhr sowie von 12 bis 12.15 Uhr möglich. Aus dem Tal wird die Straße von 9.15 bis 9.30 Uhr sowie von 12.15 bis 12.30 Uhr freigegeben. Für die Strecke wurde ein Teil der Landesstraße einspurig beräumt sowie eine Umleitung eingerichtet.