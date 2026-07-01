Weine aus Terre di Pisa gewinnen

Allein der Name verspricht Tradition, Noblesse und feine Weine: Toskana. Ein Must-See für alle Genussmenschen, insbesondere für jene, die Wein am liebsten dort kennenlernen, wo er wächst. Für alle, für die die Toskana zu weit entfernt ist, haben wir nun die Chance, Weine aus der beliebten italienischen Region zu gewinnen.
Pisa hat weitaus mehr zu bieten als den Schiefen Turm. Terre di Pisa, die junge DOC-Region im Westen der Toskana, bietet Wein-Erlebnisse fernab von Massentourismus und Kitsch. Hier kann man „La vera anima dell’Italia“, die wahre Seele Italiens, kennenlernen.
Die hügelige, von Weinbergen durchzogene Region bietet Entschleunigung, authentisch italienische Kulinarik und Weine, die nicht nur höchsten Genuss bieten, sondern auch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Inmitten der Toskana, westlich der Region Chianti Classico, betrieben schon die Etrusker Weinbau. Sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen, kommt für die Region aber nicht in Frage.
Nachhaltig und naturnah unterwegs
Eine wichtige Säule des Zukunftsprogramms von Terre di Pisa ist dabei der Weintourismus. Viele Weingüter bieten in der pittoresken Hügellandschaft der westlichen Toskana Übernachtung und Verpflegung vor Ort an, fernab des Trubels um den Schiefen Turm. Ob „dolce far niente“, die Kunst des Nichtstuns, oder aktiv-sportliche Radtouren: Wie man Entschleunigung auch definiert, die toskanische Idylle bildet den perfekten Rahmen.
Wer dabei auf das Auto verzichten will, kann entspannt mit dem Zug anreisen. Die Regionalbahn bringt Reisende von Florenz oder Pisa direkt nach Pontedera im Norden der Terre di Pisa – dem idealen Ausgangsort für eine Radtour. In der Nachbargemeinde Cascina bietet ein Radverleih Gravel- und E-Bikes an, die auch per Liefer- und Abholservice direkt zu den Gästen gebracht und wieder abgeholt werden können. Typisch italienisch wird oft auch am Weingut oder in angeschlossenen Restaurants gekocht. Bei Verkostungen und Kulturevents in den Kellern und Weingütern oder bei geführten Wanderungen durch die Weinberge bauen die Gäste eine persönliche Bindung zur Region, zum Wein und den Menschen dahinter auf.
Genuss hat viele Facetten – Terre di Pisa auch
Die 300 Hektar große Weinbauregion erhielt 2011 den DOC-Status, eine hochrangige geschützte Herkunftsangabe mit streng definierten Qualitätsvorgaben. Verteilt auf 16 Gemeinden und bis zu einer Seehöhe von 400 Metern werden hier vor allem Sangiovese und Vermentino angebaut. Sangiovese hat dank des Chianti Classico Kultstatus. In der Nachbarregion Terre di Pisa gilt er dagegen noch als Geheimtipp, weshalb es auch im günstigeren Preissegment ausgezeichnete Weine zu entdecken gibt. Aus Vermentino werden die idealen Weißweine für heiße toskanische Tage und Nächte hergestellt, oft in Bio-Qualität und von kleinen Familienbetrieben.
Holen Sie sich Weinpakete aus der Toskana
Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance, eines von zwei Weinpaketen mit jeweils drei Weinen von den Winzern des Consorzios Vini Terre di Pisa zu gewinnen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.