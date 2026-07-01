Weine aus Terre di Pisa gewinnen

Wer dabei auf das Auto verzichten will, kann entspannt mit dem Zug anreisen. Die Regionalbahn bringt Reisende von Florenz oder Pisa direkt nach Pontedera im Norden der Terre di Pisa – dem idealen Ausgangsort für eine Radtour. In der Nachbargemeinde Cascina bietet ein Radverleih Gravel- und E-Bikes an, die auch per Liefer- und Abholservice direkt zu den Gästen gebracht und wieder abgeholt werden können. Typisch italienisch wird oft auch am Weingut oder in angeschlossenen Restaurants gekocht. Bei Verkostungen und Kulturevents in den Kellern und Weingütern oder bei geführten Wanderungen durch die Weinberge bauen die Gäste eine persönliche Bindung zur Region, zum Wein und den Menschen dahinter auf.