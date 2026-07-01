Sitzenbleiben? Die Rechte haben Schüler und Eltern

Ein „Nicht genügend“ im Jahreszeugnis ist für Schülerinnen und Schüler ein herber Rückschlag. Noch bitterer wird es, wenn die Klassenkonferenz zusätzlich die sogenannte „Aufstiegsklausel“ verweigert und den Nichtaufstieg beschließt. Die Begründung: Es seien keine ausreichenden Leistungsreserven vorhanden, um die nächsthöhere Schulstufe erfolgreich zu bewältigen. Doch diese Entscheidung muss nicht widerspruchslos akzeptiert werden. Der Gesetzgeber sieht die Möglichkeit des „Widerspruchs“ vor.