Nur Auserwählte dürfen fahren: „Ist nicht fair!“

Ob die Sperre der Salzburger Innenstadt für den Verkehr dieses Mal funktioniert? Ab 1. Juli, also ab Mittwoch, dürfen nur noch Auserwählte mit dem richtigen Kennzeichen in die Stadt fahren. Das stößt vielen Autofahrern sauer auf. Wer fahren darf und wer nicht, ist für viele nicht nachvollziehbar.