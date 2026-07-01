Neue Tabakerhitzer Terea kommen auf den Markt

Rund 30 bis 40 Millionen Euro Steuern entgingen dem Staat bisher, weil Nutzer der Philip-Morris Marke Iqos Illuma über die Grenze fuhren und sich dort mit den den Terea-Tabaksticks eindeckten. Ab 4. August kommen die Produkte jetzt nach Österreich, möglich macht das eine Gesetzesnovelle.
Es gab die Produkte schon in allen Nachbarländern, aber in Österreich war bisher nur eine Marke der Tabakerhitzer zugelassen. Doch bei der letzten Tabakgesetznovelle vereinfachte der Gesetzgeber den Genehmigungsprozess. Dadurch wird die Vielfalt in den Trafiken jetzt größer, mehr Anbieter bringen Alternativen auf den Markt.
20-Stück-Packung kostet 6,30 Euro
Marktführer Philip Morris bringt ab 4. August „Terea“ in die Trafiken, bisher war nur die Philip-Morris-Marke „Heets“ zugelassen. Terea wird künftig 6,30 Euro pro 20-Stück-Packung kosten, gleich viel wie der Vorgänger Heets. Das dafür nötige Iluma-Gerät kommt ebenfalls in die Geschäfte, dieses ist die leichter zu benutzende Weiterentwicklung vom ersten Produkt Iqos Original. Kompatibel sind die beiden Generationen übrigens nicht, die neue funktioniert mit Induktion.
Anhand anderer Länder zeigt sich, dass die neue Generation nach und nach das „alte“ Iqos ablöst, das könnte auch in Österreich in ein paar Jahren so sein.
30-40 Millionen Euro entgangene Steuern
„Jeder Stick, den Konsumenten bisher im Ausland gekauft haben, ist Steuergeld, das Österreich verloren hat“, betont Philip-Morris-Chef Marc Attinger. 30 bis 40 Millionen Euro jährlich entgingen dem Fiskus dadurch, weil Menschen über die Grenze fuhren. Mehr als ein Drittel der Sticks war bisher nicht bei uns besteuert.
Im Juni präsentierte bereits Konkurrent British American Tobacco (BAT) in Österreich sein Produkt Glo Hilo, es startet demnächst bei uns. Rund neun Prozent Marktanteil haben Tabakerhitzer derzeit hierzulande, der Markt wächst, weil immer mehr weg von klassischen Zigaretten wollen.
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