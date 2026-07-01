Neue Tabakerhitzer Terea kommen auf den Markt

20-Stück-Packung kostet 6,30 Euro

Marktführer Philip Morris bringt ab 4. August „Terea“ in die Trafiken, bisher war nur die Philip-Morris-Marke „Heets“ zugelassen. Terea wird künftig 6,30 Euro pro 20-Stück-Packung kosten, gleich viel wie der Vorgänger Heets. Das dafür nötige Iluma-Gerät kommt ebenfalls in die Geschäfte, dieses ist die leichter zu benutzende Weiterentwicklung vom ersten Produkt Iqos Original. Kompatibel sind die beiden Generationen übrigens nicht, die neue funktioniert mit Induktion.