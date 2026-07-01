Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Philip Morris startet

Neue Tabakerhitzer Terea kommen auf den Markt

Wirtschaft
01.07.2026 10:00
Für die Trafikanten werden Alternativprodukte immer wichtiger.
Für die Trafikanten werden Alternativprodukte immer wichtiger.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Rund 30 bis 40 Millionen Euro Steuern entgingen dem Staat bisher, weil Nutzer der Philip-Morris Marke Iqos Illuma über die Grenze fuhren und sich dort mit den den Terea-Tabaksticks eindeckten. Ab 4. August kommen die Produkte jetzt nach Österreich, möglich macht das eine Gesetzesnovelle.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es gab die Produkte schon in allen Nachbarländern, aber in Österreich war bisher nur eine Marke der Tabakerhitzer zugelassen. Doch bei der letzten Tabakgesetznovelle vereinfachte der Gesetzgeber den Genehmigungsprozess. Dadurch wird die Vielfalt in den Trafiken jetzt größer, mehr Anbieter bringen Alternativen auf den Markt.

20-Stück-Packung kostet 6,30 Euro
Marktführer Philip Morris bringt ab 4. August „Terea“ in die Trafiken, bisher war nur die Philip-Morris-Marke „Heets“ zugelassen. Terea wird künftig 6,30 Euro pro 20-Stück-Packung kosten, gleich viel wie der Vorgänger Heets. Das dafür nötige Iluma-Gerät kommt ebenfalls in die Geschäfte, dieses ist die leichter zu benutzende Weiterentwicklung vom ersten Produkt Iqos Original. Kompatibel sind die beiden Generationen übrigens nicht, die neue funktioniert mit Induktion.

Anhand anderer Länder zeigt sich, dass die neue Generation nach und nach das „alte“ Iqos ablöst, das könnte auch in Österreich in ein paar Jahren so sein.

Lesen Sie auch:
Pouches werden besteuert.
Erste Konzerne erhöhen
Tabak-Alternativen werden ab April deutlich teurer
20.03.2026
Nicht mehr Nummer 1
Dieses Produkt stößt Marlboro vom Tabakthron
29.05.2025

30-40 Millionen Euro entgangene Steuern 
„Jeder Stick, den Konsumenten bisher im Ausland gekauft haben, ist Steuergeld, das Österreich verloren hat“, betont Philip-Morris-Chef Marc Attinger. 30 bis 40 Millionen Euro jährlich entgingen dem Fiskus dadurch, weil Menschen über die Grenze fuhren. Mehr als ein Drittel der Sticks war bisher nicht bei uns besteuert.

Im Juni präsentierte bereits Konkurrent British American Tobacco (BAT) in Österreich sein Produkt Glo Hilo, es startet demnächst bei uns. Rund neun Prozent Marktanteil haben Tabakerhitzer derzeit hierzulande, der Markt wächst, weil immer mehr weg von klassischen Zigaretten wollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
01.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
161.409 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
156.491 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
137.684 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1305 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1209 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1188 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Mehr Wirtschaft
Philip Morris startet
Neue Tabakerhitzer Terea kommen auf den Markt
Preisdruck lässt nach
3,2 Prozent: Inflation im Juni deutlich gesunken
Wo es aufzupassen gilt
Steuer auf viele Lebensmittel ab sofort halbiert
Krone Plus Logo
Bei Alko-Getränken
80 Cent Aufschlag, wenn man in Tankstelle trinkt
Kommt den Staat teuer
Rund zwei Drittel der Männer gehen in Frühpension
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf