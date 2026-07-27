Forscher will Treibhausgas in Plastik verwandeln

Seltenerdmetalle müssen richtig ausgerichtet werden

Die Katalysatoren enthalten sogenannte Seltenerdmetalle. Laut Hlina helfen diese dabei, die Ausgangsstoffe in die richtige Position zu bringen, chemische Bindungen zu lockern und neue Verbindungen entstehen zu lassen. So sollen unter anderem einzelne Kohlenstoffatome miteinander zu Ketten verbunden werden – ein entscheidender Schritt für die Herstellung von Kunststoff-Grundstoffen.