Stromschlag: Mann (32) stürzt in Wien auf Gleise

Teile der Jacke an Leitung entdeckt

Nach ersten Erhebungen dürfte der 32-Jährige auf einen neben den Gleisen abgestellten Waggon geklettert sein. Dabei kam er offenbar mit der Oberleitung in Kontakt. An der Leitung konnten Teile seiner Jacke sichergestellt werden. Die Polizei geht daher davon aus, dass der Mann einen Stromschlag erlitt und anschließend vom Waggon stürzte.