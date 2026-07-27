WM-Final-Schiedsrichter zieht einen Schlussstrich

Leitete zahlreiche Spitzenspiele

Der aus Maribor stammende Referee gehörte seit 2010 der FIFA-Liste an und leitete in seiner Karriere zahlreiche internationale Spitzenspiele. Dazu zählten das Europa-League-Finale 2022, das Champions-League-Endspiel 2024 und zahlreiche Partien bei Europa- und Weltmeisterschaften.