Heckenbrand griff auf Wohnhaus und Scheune über

Keine Wochenendruhe für 145 Feuerwehrleute im Bezirk St. Pölten. Am Sonntagnachmittag wurden sie zu einem Heckenbrand in Flinsdorf gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie sich einem Großbrand gegenüber. Die Flammen hatten auch auf eine Scheune und das Wohnhaus übergegriffen.
Kurz nach 15.30 Uhr rückten die Löschtrupps der Feuerwehr Hein-Zagging am Sonntagnachmittag aus. Ein Heckenbrand bei Flinsdorf war gemeldet worden. „Da bereits bei der Anfahrt eine mächtige Rauchsäule zusehen war, wurde die Alarmstufe sofort erhöht“, berichtet ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos.
Scheune und Autos in Flammen
Am Einsatzort zeigt sich, dass diese Maßnahme richtig war: Neben der Hecke standen bereits eine Scheune und Autos in Vollbrand. Die Flammen hatten auch bereits das Dach eines Einfamilienhauses erreicht. Daraufhin wurden noch weitere Löschkräfte alarmiert. Letztlich standen 145 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten im Einsatz.
Brandwache über Nacht
Die Versorgung mit ausreichend Löschwasser erfolgte über das Großtanklöschfahrzeug der Feuerwehr St. Pölten-Stadt, außerdem wurde mit anderen Tanklöschfahrzeugen ein Pendelverkehr zum Brandort eingerichtet. Nachdem die Flammen eingedämmt waren, wurde mittels Teleskoplader das glosende Stroh aus der Brandruine der Scheune entfernt und gezielt abgelöscht. Die Brandwache vor Ort dauerte bis Montagfrüh.
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