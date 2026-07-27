Heckenbrand griff auf Wohnhaus und Scheune über

Scheune und Autos in Flammen

Am Einsatzort zeigt sich, dass diese Maßnahme richtig war: Neben der Hecke standen bereits eine Scheune und Autos in Vollbrand. Die Flammen hatten auch bereits das Dach eines Einfamilienhauses erreicht. Daraufhin wurden noch weitere Löschkräfte alarmiert. Letztlich standen 145 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten im Einsatz.