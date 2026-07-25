Tabakindustrie: Die Fluchtwege

Es ist eine der am härtesten angegriffenen Branchen der Welt: Die Tabakindustrie steht seit Jahren wegen der von ihr verursachten Gesundheitsschäden im Brennpunkt der Kritik. Von Werbeverboten über Verkaufsverbote – die Liste der Attacken ist lang. Und was hat es geholfen, sind die Tabakkonzerne vom Markt verschwunden? Wird nicht mehr geraucht?
Im September 2018 haben sich in der UNO-Zentrale in New York 93 große Institutionen verpflichtet, sich aus der Tabakindustrie als Investoren total zurückzuziehen. Pensionsfonds & Co, die 6000 Milliarden Dollar veranlagten, gaben keinen Cent mehr. Und jetzt, acht Jahre später, ist diese Branche aber dennoch lebendiger denn je! Wie war das möglich?
Die Tabakkonzerne änderten ihre Strategie: Weg vom Rauch, hin zu weniger schädlichen Alternativen. Eine „rauchfreie Zukunft“ war die Ansage. Philip Morris will bis 2030 zwei Drittel des Umsatzes mit rauchfreien Produkten machen.
Haben die Investoren ihr Geld verloren? Wohl nicht, denn Philip Morris-Aktien sind seit Herbst 2018 um 180 Prozent im Wert gestiegen.
Aus einem Crash-Szenario wurde eine Win-win-Situation: Die Schäden durch den Tabakrauch sind gesunken, alternative Produkte ersetzen die „gewissenlosen Krankmacher“, eine Industrie hat ihre Lektion gelernt. Das hat Zeit gebraucht, aber eine gute Lösung gebracht. Daran könnten sich andere Branchen ein Beispiel nehmen …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.