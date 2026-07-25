Tabakindustrie: Die Fluchtwege

Es ist eine der am härtesten angegriffenen Branchen der Welt: Die Tabakindustrie steht seit Jahren wegen der von ihr verursachten Gesundheitsschäden im Brennpunkt der Kritik. Von Werbeverboten über Verkaufsverbote – die Liste der Attacken ist lang. Und was hat es geholfen, sind die Tabakkonzerne vom Markt verschwunden? Wird nicht mehr geraucht?