Schneckentempo statt Überholspur

Am Anfang des Jahres waren sich die meisten Experten noch einig: Nach Jahren der Rezession wird es 2026 wieder ein solides Wirtschaftswachstum geben. Inzwischen wissen wir es besser: Das Jahr verläuft nach dem Motto: Schwach anfangen und stark nachlassen. Nicht nur in Österreich, sondern in weiten Teilen der EU ist es so.