An der Causa Ruck ist so vieles abstoßend

So bleibt Ruck – vorerst – Symbolfigur für die Scheinheiligkeit jener Sorte Männer, die nach außen hin ein modernes Frauenbild vertreten. Wenn sie aber unter sich sind, dann verachten und verhöhnen sie Frauen noch immer sehr gern. Rucks Weinkeller- und Stelzen-Unterhaltungen bleiben auch ein trauriger Beweis dafür, dass über Karrieren von Männern und Frauen nicht immer transparente Verfahren entscheiden, sondern geschlossene Männernetzwerke.