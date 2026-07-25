Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

An der Causa Ruck ist so vieles abstoßend

Innenpolitik
25.07.2026 05:00
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

An der Causa Ruck ist so vieles abstoßend. Der ungenierte politische Flirt des Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten (ÖVP) mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Rucks Chuzpe, seinem Sohn eine ÖVP-Kandidatur zu verschaffen, die einer Frau zugestanden wäre („Sie hat salutiert“). Die Unverfrorenheit, mit der dieser Mann einen Keil in seine eigene Partei treibt und die von einer Frau gestartete Strukturreform der Wirtschaftskammer gefährdet.

Und obwohl die Liste derer, die Ruck den Rücktritt nahelegen, täglich länger wird, krallt sich dieser selbstherrlich an seiner vermeintlichen Macht fest. Er weiß, dass ihn letztlich weder der Bundeskanzler noch die Präsidentin der Österreichischen Wirtschaftskammer aus dem Amt jagen können, sondern nur seine eigenen Leute – der Wiener Wirtschaftsbund ist die stärkste Fraktion im Wiener Wirtschaftsparlament.

Lesen Sie auch:
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
„Krone“-Kommentar
Die Freunderln rücken für den Aufgeblattelten aus
24.07.2026
„Nicht vereinbar“
Jetzt endgültig: ÖVP schmeißt Ruck aus der Partei!
24.07.2026

So bleibt Ruck – vorerst – Symbolfigur für die Scheinheiligkeit jener Sorte Männer, die nach außen hin ein modernes Frauenbild vertreten. Wenn sie aber unter sich sind, dann verachten und verhöhnen sie Frauen noch immer sehr gern. Rucks Weinkeller- und Stelzen-Unterhaltungen bleiben auch ein trauriger Beweis dafür, dass über Karrieren von Männern und Frauen nicht immer transparente Verfahren entscheiden, sondern geschlossene Männernetzwerke.

Und das, wie man bei „Walter“ und „Michi“ gesehen hat, auch über Parteigrenzen hinweg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
25.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
131.041 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
115.185 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
107.616 mal gelesen
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1075 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
985 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
766 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr Innenpolitik
„Krone“-Kommentar
An der Causa Ruck ist so vieles abstoßend
„Nicht vereinbar“
Jetzt endgültig: ÖVP schmeißt Ruck aus der Partei!
Längerer Wehrdienst
Kunasek empfiehlt Start der Reform erst ab 2028
Khan verliert Posten
Sex-Vorwürfe: Den Haag-Chefankläger muss gehen
Droht mit Konsequenzen
„Raub“ an US-Firmen? Trump tobt nach Google-Strafe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf