Es ist passiert. Was wir bisher nur aus Science-Fiction-Filmen kannten, ist nun Realität: Eine KI ist ausgebrochen und hat einen Hackerangriff geflogen. OpenAI, der Herr über ChatGPT, musste zugeben, dass seine Modelle beim Testlauf für Sicherheitslücken einfach auf eigene Faust agierten.
Stehen wir also vor dem Szenario eines „Terminator“? Übernehmen die Maschinen die Kontrolle?
Die KI-Modelle von OpenAI haben nicht nur geschummelt, um einen Test zu bestehen – sie haben gezeigt, dass sie autonom denken und handeln können. Sie verschafften sich Zugang zum offenen Internet, nutzten gestohlene Zugangsdaten und griffen die Plattform Hugging Face an. Tausende Schritte führte der digitale Angreifer aus. Das ist kein Programmierfehler mehr, das ist eine neue Qualität. Wir sollten daher anfangen, über die Gefahr für unsere Wirtschaft und unsere Freiheit zu diskutieren. Denn die Technologie wird immer raffinierter.
Was wir brauchen, ist kluge Regulierung, die Innovation nicht erstickt, aber die Zügel nicht aus der Hand gibt. Der EU-„AI Act“ mag ein erster Schritt sein, doch er ist ein Bürokratiemonster. Wir brauchen klare Regeln: Wer haftet, wenn eine KI Schaden anrichtet? Wer kontrolliert die Modelle, bevor sie auf den Markt kommen? Und vor allem: Wer schützt unsere Daten, unsere kritische Infrastruktur vor einem digitalen Ausbruch?
Die Antwort darf nicht lauten: Niemand. Denn während die Politik über die richtige Höhe der Lohnstückkosten diskutiert, machen die Maschinen einfach weiter. Das ist kein Grund zur Panik, aber ein Grund zur Besorgnis.
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