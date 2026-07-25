Droht durch die KI ein Terminator-Szenario?

Die KI-Modelle von OpenAI haben nicht nur geschummelt, um einen Test zu bestehen – sie haben gezeigt, dass sie autonom denken und handeln können. Sie verschafften sich Zugang zum offenen Internet, nutzten gestohlene Zugangsdaten und griffen die Plattform Hugging Face an. Tausende Schritte führte der digitale Angreifer aus. Das ist kein Programmierfehler mehr, das ist eine neue Qualität. Wir sollten daher anfangen, über die Gefahr für unsere Wirtschaft und unsere Freiheit zu diskutieren. Denn die Technologie wird immer raffinierter.