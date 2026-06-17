Ronaldo will nicht wie diese Legenden enden

Dem internationalen Top-Fußball hat Cristiano Ronaldo schon länger den Rücken gekehrt, um in Saudi-Arabien noch Hunderte weitere Millionen Euro zu verdienen. Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist der 41-Jährige aber mittendrin, statt nur dabei. Portugals Rekordspieler und -torschütze spielt unter Trainer Roberto Martinez weiterhin eine große Rolle.