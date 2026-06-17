Es kommt noch ärger. Es fehlt schon an allen Ecken und Enden, so dass sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zacharowa, zu einem Hilferuf an „befreundete Staaten“ um die Lieferung von „humanitären Notwendigkeiten“ genötigt sah: „Ich hoffe, dass sie die helfende Hand reichen, die wir immer als Erste gereicht haben.“ Und der kommunistische Duma-Abgeordnete Wjatscheslaw Marhajew: „Die Zeit der Illusionen ist vorbei. Wir stehen am Rand des sozialen Zusammenbruchs. Wo ist der Plan zur Beendigung des Krieges?“