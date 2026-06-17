WM 2026: England gegen Kroatien ab 22 Uhr LIVE

Das englische Team startet gleich gegen den wohl hartnäckigsten Gruppengegner, die Kroaten hatten beim letzten WM-Aufeinandertreffen 2018 im Halbfinale die Oberhand behalten (2:1 n.V.). Unter Coach Thomas Tuchel will die Truppe um Kapitän Harry Kane an die starke Qualifikation im vergangenen Herbst anschließen. Die englischen Hoffnungen ruhen dabei auch auf Jude Bellingham von Real Madrid. „Er verleiht unserem Team den gewissen X-Faktor. Er ist ein Spieler, der in wichtigen Partien zur Stelle ist“, meinte Routinier Jordan Henderson, der sich diesen Umstand auch für den WM-Auftakt wünscht.