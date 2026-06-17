Er gestand Seitensprung – sie griff zum Messer!

Ausgerechnet vor dem Valentinstag drohte ein junger Kärntner damit, zu seiner Geliebten zu gehen. Seine Lebensgefährtin drehte durch. Und weint nun vor Gericht. Sie ist aber nicht die einzige Frau, der als Gewalttäterin in der Beziehung eine Haftstrafe droht.
Die 30-jährige Blondine aus dem Villacher Raum hatte noch nie etwas mit Polizei und Justiz zu tun, wie sie weinend immer wieder betont. Bis zum Vorabend des 14. Februar, dem Tag der Liebe.
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