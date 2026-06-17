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Erzberg Adventure Days

Gewinnen Sie mit der „Krone“ 15 Abenteuer-Pakete

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17.06.2026 04:59
Einzigartig: Die Krone Erzberg Adventure Days
Einzigartig: Die Krone Erzberg Adventure Days(Bild: Sportograf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Von 11. bis 18. Juli steigen in Eisenerz wieder die Krone Erzberg Adventure Days mit sieben spannenden Bewerben. Mit der „Krone“ können Sie 15 Adventure-Packages samt Startplatz und Verpflegung gewinnen!

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Seit Jahrhunderten wird am Erzberg in der Steiermark schon Eisen abgebaut – heute ist der Erzberg die größte Bergbaustätte Mitteleuropas. Doch einmal im Jahr öffnet der Berg seine Tore für ein Laufevent, das weltweit einzigartig ist. Die Krone Erzberg Adventure Days bieten an zwei Wochenenden sieben verschiedene Laufbewerbe – von den abenteuerlichen Dirtruns am 11. und 12. Juli, über den spektakulären Vertical Sprint (11. Juli) bis hin zum klassichen Erzberg Run und dem eher gemütlichen Erzberg Nordic Walk (beide am 18. Juli).

Für den Run und den Walk gibt es mit der „Krone“ übrigens auch ein ganz besonderes Aufwärmprogramm: Auch der Vorturner der Nation, Philipp Jelinek, wird vor Ort sein und den Teilnehmern beim Aufwärmen ordentlich „einheizen“.

Mitmachen und gewinnen
Und mit der „Krone“ können Sie auch 15 „Adventure-Packages“ (wahlweise für 11 oder 18. Juli) gewinnen: Teil des Pakets ist jeweils ein Startplatz inklusive Essen und 4 Getränkegutscheinen sowie ein gratis Besucherticket für eine Begleitperson (inkl. Essen- und 4 Getränkegutscheine). Zudem gibt es einen Gratis-Shuttle für beiden von Leoben zum Erzberg. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 21. Juni aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden wollen, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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