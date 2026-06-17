Gewinnen Sie mit der „Krone“ 15 Abenteuer-Pakete

Seit Jahrhunderten wird am Erzberg in der Steiermark schon Eisen abgebaut – heute ist der Erzberg die größte Bergbaustätte Mitteleuropas. Doch einmal im Jahr öffnet der Berg seine Tore für ein Laufevent, das weltweit einzigartig ist. Die Krone Erzberg Adventure Days bieten an zwei Wochenenden sieben verschiedene Laufbewerbe – von den abenteuerlichen Dirtruns am 11. und 12. Juli, über den spektakulären Vertical Sprint (11. Juli) bis hin zum klassichen Erzberg Run und dem eher gemütlichen Erzberg Nordic Walk (beide am 18. Juli).