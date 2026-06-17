Vergabe von Hunden: Die neuen Regeln verunsichern

Ohne entsprechendes Wissen darf man keinen Hund nehmen – das ist ein essenzieller Teil jener Novelle, die am 1. Juli in Kraft tritt und in die Zuständigkeit des Bundes fällt. Sie besagt, dass man einen Sachkundenachweis ablegen muss – und das, im Gegensatz zur bisherigen Lösung, bevor man das Tier nimmt. „Was ja sinnvoll und zu begrüßen ist“, so Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke.