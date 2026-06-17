Wenn jede Narretei zur Normalität erklärt wird

Nach Lage der Dinge haben vielleicht gar nicht mehr demokratisch immerhin legitimierte Politiker wie Trump und seinesgleichen das Sagen. Sondern es sind ganz andere Typen mit echten Allmachtsfantasien am Werk. Leute wie Space-X-Billionär Elon Musk oder der unlängst von den Wiener Festwochen ein- und wieder ausgeladene Spionage-Tycoon Peter Thiel. Es ist kein Geheimnis, dass die darüber bestimmen wollen, wie es auf der Welt weitergeht. Sollten sie nicht bald Richtung Mars abheben.