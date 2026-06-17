Warum Alaba & Co. für Rangnick durchs Feuer gehen

Applaus im Kinosaal. Das passiert eher selten. Außer Österreichs Nationalteam hält dort, nämlich im Ritz Carlton Bacara in Santa Barbara, eine Besprechung ab – und da war der Jubel groß, als Ralf Rangnick seine Vertragsverlängerung bis 2028 verkündete. Noch vor dem WM-Auftakt gegen Jordanien. „Das war wichtig, es hätte was mit uns gemacht, wenn er den Vertrag nicht verlängert hätte“, atmete Stürmer Michael Gregoritsch auf. „Wir sind froh, dass es weitergeht“, stimmte Xaver Schlager zu.