Warum Alaba & Co. für Rangnick durchs Feuer gehen

Die Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick sorgte auch bei den Spielern für Begeisterung. Ein zusätzlicher Schub für die WM, bei der Alaba und Co. heute auch gegen Jordanien für den Teamchef durchs Feuer gehen. Und das sind die Gründe ...
Applaus im Kinosaal. Das passiert eher selten. Außer Österreichs Nationalteam hält dort, nämlich im Ritz Carlton Bacara in Santa Barbara, eine Besprechung ab – und da war der Jubel groß, als Ralf Rangnick seine Vertragsverlängerung bis 2028 verkündete. Noch vor dem WM-Auftakt gegen Jordanien. „Das war wichtig, es hätte was mit uns gemacht, wenn er den Vertrag nicht verlängert hätte“, atmete Stürmer Michael Gregoritsch auf. „Wir sind froh, dass es weitergeht“, stimmte Xaver Schlager zu.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.