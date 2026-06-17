Klärung der Schuldfrage wird ein Fall für Justiz

„Unwahre Vorwürfe“ eines Stadtrats wehren zwei Mitarbeiter der Gemeinde Pinkafeld ab – die bittere Folge: Ruf ruiniert, Job beendet. Klage droht. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Viel Staub aufgewirbelt hatte, wie berichtet, die Erweiterung der Volksschule in Pinkafeld um einen zweiten Turnsaal. Weil im Zuge der Bauarbeiten eine 20-kV-Stromleitung beschädigt worden war, sah sich die Gemeinde mit Extrakosten in fünfstelliger Höhe konfrontiert.
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