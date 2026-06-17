Altes Leiner-Zentrallager wird zum „Padel-Tempel“

„Wir haben vor einigen Jahren mit dem Padel-Spielen begonnen, aber oft keinen freien Platz gefunden. Da haben wir uns gedacht: Okay, das Potenzial ist da“, erzählt Diendorfer. Also begab man sich Anfang des Vorjahres auf die Suche nach einem geeigneten Standort. Zunächst war der Plan, eine eigene Halle zu bauen. Doch ein Jahr später wurden die Betreiber auf das Zentrallager aufmerksam. Denn die Pläne, die komplette Halle nach dem Leiner-Konkurs zu vermieten, scheiterten. Also wird aufgeteilt. Auf 3500 Quadratmetern kann ab Ende Juni daher gepadelt werden.