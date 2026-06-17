Ausbaupläne lassen Salzburgs Gemeinden zittern

Das neue Gesetz zum Ausbau des Energienetzes der Bundesregierung sieht ehrgeizige Pläne für die Verstärkung des Stromnetzes vor. Mit der Erfahrung der umstrittenen 380-kV-Leitung blickt Salzburg gebannt auf konkret geplante Trassen.
Salzburg und die Stromleitungen. Bei diesem Thema ist schnell Pfeffer drinnen. Zahlreiche Bürgerinitiativen haben jahrelang heftig gegen den Bau der 380-kV-Leitung protestiert. Die Errichtung selbst ging dann überraschend geräuschlos über die Bühne.
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