Österreich schwitzt weiter: Blitz und Hagel kommen

Vier Zentimeter Hagelkörner möglich

Während sich im Osten noch oft die Sonne zeigt, entstehen vor allem von Westen her sowie im Bergland immer häufiger kräftige Gewitter. Am Sonntag weitet sich die Unwettergefahr schließlich auf nahezu ganz Österreich aus. Besonders Starkregen kann zum Problem werden: Innerhalb kurzer Zeit sind örtlich 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Dazu kommen Hagel mit bis zu vier Zentimetern Durchmesser sowie Sturmböen von bis zu 90 km/h.