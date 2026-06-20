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STS-Legende trat auf

Steinbäcker in Graz: Über Wunden und Wunder

Steiermark
20.06.2026 13:46
Gert Steinbäcker, ehemals bei STS, hatte am Grazer Schloßberg die „beste Zeit“.
Gert Steinbäcker, ehemals bei STS, hatte am Grazer Schloßberg die „beste Zeit“.(Bild: Lara Tomasic)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ex-STS-Troubadour Gert Steinbäcker feierte am Freitagabend auf den Grazer Kasematten die „beste Zeit” bei einem ausverkauften Konzert.

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Das Café ist seit einem Jahr geschlossen. Und trotzdem sitzt er drin. Mit Gaskocher wird Kaffee gekocht. Dazu gibt’s Ouzo. „Oder an Gin“.

Typisch Steinbäcker ist die Szene, die der Steirer-Troubadour gegen Anfang des Konzerts in der Krisen-Ballade „Alexis“ zeichnet: Chancenlos chancenreich sind die Charaktere (oft er selbst) des 73-Jährigen romantischen Realisten. Der Wirklichkeit ausgeliefert. Aber widerständig. „Lass meine Zweifel richtig kochn. Irgendwann sands nur mehr Dampf“ heißt es im STS-Klassiker „Zeig mir dein’ Himmel“ – der Band, die Steinbäckers Karriere prägte.

Das Konzert auf den Kasematten war ausverkauft
Das Konzert auf den Kasematten war ausverkauft(Bild: Lara Tomasic)

Eine Poesie der Wunden und kleinen Wunder, die auf den ausverkauften Kasematten musikalisch von einem Allstar-Team des Austro-Pop eingerahmt wird. An den Drums sitzt etwa Günter Grasmuck, bekannt von Opus. An der Gitarre werkelt Ulli Bäer, bekannt von eigentlich überall. Hackbrett (Maria Ma) und Bläser (Martin Fuss) liefern dazu die klangfarblichen Würznoten.

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Legitimerweise und hörbar vom Publikum erwünscht, widmet man sich vor allem der Rückschau. Die Mitsing-Hits „Großvater“ und „Kalt und Kälter“ dürfen mit Blick auf „die beste Zeit“ nicht fehlen. Sie passen als Hymnen des Reifens und Verstehens jedoch auch thematisch nahtlos. Zumal man sich durchaus auch Ausgefallenes einfallen lässt. Mit Gast Thomas Spitzer wird, zwecks allgemeiner Verunsicherung, etwa die frühe EAV besucht. Dazwischen legt Bäer eine Georg-Danzer-Hommage hin. Einmal noch „d‘Sunn aufgeh‘ segn“? Bei Steinbäcker hofft man – noch öfter!

Felix Jureček

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