Steinbäcker in Graz: Über Wunden und Wunder

Legitimerweise und hörbar vom Publikum erwünscht, widmet man sich vor allem der Rückschau. Die Mitsing-Hits „Großvater“ und „Kalt und Kälter“ dürfen mit Blick auf „die beste Zeit“ nicht fehlen. Sie passen als Hymnen des Reifens und Verstehens jedoch auch thematisch nahtlos. Zumal man sich durchaus auch Ausgefallenes einfallen lässt. Mit Gast Thomas Spitzer wird, zwecks allgemeiner Verunsicherung, etwa die frühe EAV besucht. Dazwischen legt Bäer eine Georg-Danzer-Hommage hin. Einmal noch „d‘Sunn aufgeh‘ segn“? Bei Steinbäcker hofft man – noch öfter!