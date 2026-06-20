Steinbäcker in Graz: Über Wunden und Wunder

Ex-STS-Troubadour Gert Steinbäcker feierte am Freitagabend auf den Grazer Kasematten die „beste Zeit” bei einem ausverkauften Konzert.
Das Café ist seit einem Jahr geschlossen. Und trotzdem sitzt er drin. Mit Gaskocher wird Kaffee gekocht. Dazu gibt’s Ouzo. „Oder an Gin“.
Typisch Steinbäcker ist die Szene, die der Steirer-Troubadour gegen Anfang des Konzerts in der Krisen-Ballade „Alexis“ zeichnet: Chancenlos chancenreich sind die Charaktere (oft er selbst) des 73-Jährigen romantischen Realisten. Der Wirklichkeit ausgeliefert. Aber widerständig. „Lass meine Zweifel richtig kochn. Irgendwann sands nur mehr Dampf“ heißt es im STS-Klassiker „Zeig mir dein’ Himmel“ – der Band, die Steinbäckers Karriere prägte.
Eine Poesie der Wunden und kleinen Wunder, die auf den ausverkauften Kasematten musikalisch von einem Allstar-Team des Austro-Pop eingerahmt wird. An den Drums sitzt etwa Günter Grasmuck, bekannt von Opus. An der Gitarre werkelt Ulli Bäer, bekannt von eigentlich überall. Hackbrett (Maria Ma) und Bläser (Martin Fuss) liefern dazu die klangfarblichen Würznoten.
Legitimerweise und hörbar vom Publikum erwünscht, widmet man sich vor allem der Rückschau. Die Mitsing-Hits „Großvater“ und „Kalt und Kälter“ dürfen mit Blick auf „die beste Zeit“ nicht fehlen. Sie passen als Hymnen des Reifens und Verstehens jedoch auch thematisch nahtlos. Zumal man sich durchaus auch Ausgefallenes einfallen lässt. Mit Gast Thomas Spitzer wird, zwecks allgemeiner Verunsicherung, etwa die frühe EAV besucht. Dazwischen legt Bäer eine Georg-Danzer-Hommage hin. Einmal noch „d‘Sunn aufgeh‘ segn“? Bei Steinbäcker hofft man – noch öfter!
Felix Jureček
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.