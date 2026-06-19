Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge

Im Schnitt zehn Straftäter pro Tag

Auch 2025 seien im Schnitt 40 Personen pro Tag außer Landes gebracht worden – zu einem beträchtlichen Teil verurteilte Straftäter. Im Schnitt sind zehn der 40 Personen Straftäter. Wie jene in einem Flieger, der in der Nacht auf Mittwoch unter anderem sechs Nigerianer zurück in die Heimat brachte.