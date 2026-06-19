Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge

Seit Jahren fordert Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) eine konsequente Linie der EU bei Rückführungen. Nachdem EU-Migrations- und Asylpakt sowie eine neue Rückführungsverordnung in Kraft getreten sind, präsentierte er aktuelle Zahlen für Österreich. Pro Tag werden etwa 40 Personen aus Österreich abgeschoben.
Am 12. Juni trat der EU-Migrations- und Asylpakt, der Verfahren an den europäischen Außengrenzen und verschärfte Haft- und Rückkehrregeln vorsieht, in Kraft. Mittwoch folgte ein neues System zur Rückführung von Drittstaatsangehörigen, inklusive der Möglichkeit zur Inhaftierung bei Fluchtgefahr.
„Die Entwicklung geht in die absolut richtige Richtung“, freute sich Innenminister Gerhard Karner. Und präsentierte in einem Zug neue Zahlen. 2026 sei das erste Jahr, in dem mehr illegal Aufhältige aus Österreich abgeschoben worden sind, als neue Asylanträge gestellt wurden.
Die Entwicklung geht in die absolut richtige Richtung.
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)
Bild: Eva Manhart
Im Schnitt zehn Straftäter pro Tag
Auch 2025 seien im Schnitt 40 Personen pro Tag außer Landes gebracht worden – zu einem beträchtlichen Teil verurteilte Straftäter. Im Schnitt sind zehn der 40 Personen Straftäter. Wie jene in einem Flieger, der in der Nacht auf Mittwoch unter anderem sechs Nigerianer zurück in die Heimat brachte.
Drei davon waren wegen schwerer Körperverletzung, Drogen und Widerstand gegen Polizisten in Haft. Eine Gangart, die der Innenminister gerne sieht und weiterhin vorantreiben möchte: „Illegale Migration werden wir weiter ganz konsequent reduzieren. Diesen Weg werden wir fortsetzen.“
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