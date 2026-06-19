Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen

Nachdem tags zuvor ein Busfahrer in der Donaustadt in Streit mit Jugendlichen geriet und von diesen über eine Treppe gezogen und verletzt wurde, soll dessen Sohn Freunde zusammengetrommelt haben, um Rache zu üben. „Es ist eine Gruppe intensiver Gewalttäter“, berichtet der Ankläger, dass einige der Jugendlichen eine IS-Affinität haben oder in der Pedo-Hunter-Szene aktiv sind. Der Jüngste war zum Tatzeitpunkt 14 Jahre jung, der Älteste ist 19.