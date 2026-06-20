„Heuer wird die Strecke sicher 800m lang sein“

„Diesen Spott werden wir nie wieder los“, sagt Christoph Sander von der „Track Night Vienna“. Beim Leichtathletik-Event waren die Athleten im letzten Jahr über die 800 Meter auf eine zu kurze Strecke geleitet worden! Nun verspricht der OK-Chef, dass dies bei der Neu-Auflage am Samstag im Wiener Prater nicht mehr passieren wird.
Zuerst hatte es besonders viele jubelnde Athleten gegeben, die sich über ihre persönlichen Bestzeiten und teils sogar über die direkte WM-Quali freuten. Ehe im coolen Ambiente der „Track Night Vienna“ 2025 aber die uncoole Ernüchterung kam: Es stellte sich heraus, dass die Athleten in sieben der acht 800m-Rennen von der falschen Startlinie weggeschickt worden waren – nämlich jener für die 4x400m. Damit war die absolvierte Strecke zwischen zwei und 16m zu kurz gewesen!
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