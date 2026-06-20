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„Heuer wird die Strecke sicher 800m lang sein“

Sport-Mix
20.06.2026 12:30
Im Ziel hatten die Athleten 2025 in Wien weniger als die 800m absolviert.
Im Ziel hatten die Athleten 2025 in Wien weniger als die 800m absolviert.(Bild: Alfred Nevsimal)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

„Diesen Spott werden wir nie wieder los“, sagt Christoph Sander von der „Track Night Vienna“. Beim Leichtathletik-Event waren die Athleten im letzten Jahr über die 800 Meter auf eine zu kurze Strecke geleitet worden! Nun verspricht der OK-Chef, dass dies bei der Neu-Auflage am Samstag im Wiener Prater nicht mehr passieren wird.

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Zuerst hatte es besonders viele jubelnde Athleten gegeben, die sich über ihre persönlichen Bestzeiten und teils sogar über die direkte WM-Quali freuten. Ehe im coolen Ambiente der „Track Night Vienna“ 2025 aber die uncoole Ernüchterung kam: Es stellte sich heraus, dass die Athleten in sieben der acht 800m-Rennen von der falschen Startlinie weggeschickt worden waren – nämlich jener für die 4x400m. Damit war die absolvierte Strecke zwischen zwei und 16m zu kurz gewesen!

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