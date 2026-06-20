„Heuer wird die Strecke sicher 800m lang sein“

Zuerst hatte es besonders viele jubelnde Athleten gegeben, die sich über ihre persönlichen Bestzeiten und teils sogar über die direkte WM-Quali freuten. Ehe im coolen Ambiente der „Track Night Vienna“ 2025 aber die uncoole Ernüchterung kam: Es stellte sich heraus, dass die Athleten in sieben der acht 800m-Rennen von der falschen Startlinie weggeschickt worden waren – nämlich jener für die 4x400m. Damit war die absolvierte Strecke zwischen zwei und 16m zu kurz gewesen!