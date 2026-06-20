Sauna-Geher will jetzt den Sturm-Fans einheizen

Bei Sturms Trainingsstart zuletzt waren die Augenpaare auch auf ihn gerichtet: Simon Seidl. Von Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz geholt, soll der Stern des U21-Teamspielers in Graz jetzt wieder aufgehen. Der Klassiker zwischen Sturm und Rapid kriegt durch Familie Seidl dazu auch eine ganz neue Facette.
Sein liebstes Hobby kann sich Sturms Neuzugang Simon Seidl dieser Tage getrost sparen: in die Sauna zu gehen! „Denn schwitzen tu’ ich in der Vorbereitung hier auch so schon genug!“, sagt der 24-jährige gebürtige Salzburger, der nach vier Jahren bei Blau Weiß Linz an die Mur wechselte. In Graz hat er sich bisher gut eingelebt: „Ich wohne derzeit noch im Hotel, aber das sehe ich in der trainingsreichen Zeit derzeit eh nicht so viel.“ Seidl gilt als vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler, der das Übergangsspiel von Defensive auf Offensive bereichern soll. Außerdem verfügt der Bruder von Rapids Kapitän Matthias Seidl über einen starken Abschluss.
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