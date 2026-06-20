Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Heißes Seidl-Duell

Sauna-Geher will jetzt den Sturm-Fans einheizen

Fußball National
20.06.2026 12:45
Sturm gegen Rapid – oder künftig: Simon Seidl (li.) gegen Bruder Matthias.
Sturm gegen Rapid – oder künftig: Simon Seidl (li.) gegen Bruder Matthias.(Bild: Krone-Collage/GEPA)
Porträt von Philipp Braunegger
Von Philipp Braunegger

Bei Sturms Trainingsstart zuletzt waren die Augenpaare auch auf ihn gerichtet: Simon Seidl. Von Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz geholt, soll der Stern des U21-Teamspielers in Graz jetzt wieder aufgehen. Der Klassiker zwischen Sturm und Rapid kriegt durch Familie Seidl dazu auch eine ganz neue Facette.

0 Kommentare

Sein liebstes Hobby kann sich Sturms Neuzugang Simon Seidl dieser Tage getrost sparen: in die Sauna zu gehen! „Denn schwitzen tu’ ich in der Vorbereitung hier auch so schon genug!“, sagt der 24-jährige gebürtige Salzburger, der nach vier Jahren bei Blau Weiß Linz an die Mur wechselte. In Graz hat er sich bisher gut eingelebt: „Ich wohne derzeit noch im Hotel, aber das sehe ich in der trainingsreichen Zeit derzeit eh nicht so viel.“ Seidl gilt als vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler, der das Übergangsspiel von Defensive auf Offensive bereichern soll. Außerdem verfügt der Bruder von Rapids Kapitän Matthias Seidl über einen starken Abschluss.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
20.06.2026 12:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
169.169 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
89.225 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
79.426 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1413 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1011 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
799 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Heißes Seidl-Duell
Sauna-Geher will jetzt den Sturm-Fans einheizen
Kader derzeit groß
Salzburgs Mann: „Dürfen keinen Tag verschenken“
Sport Tv Logo
Cup-Held weg, Serbe da
Zwei „Bluthunde“ für WAC-Trainer Silberberger
Sport Tv Logo
Rapid legte los
„Möchten nicht die gleichen Fehler wieder machen!“
Sport Tv Logo
Gut für die Grazer
Für Sturm-Gegner gibt es nur schlechte News
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf