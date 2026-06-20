Kursrekord: So profitieren auch Sie vom Börsenboom

Regel 3: Regelmäßig investieren – auch in Krisen

Hier kommt der Cost-Average-Effekt zum Tragen. Wer jeden Monat den gleichen Betrag investiert, kauft automatisch mehr Anteile, wenn die Kurse in Krisenzeiten niedrig sind, und weniger, wenn sie hoch sind. So glättet man Kursschwankungen und muss sich keine Gedanken über den perfekten Einstiegszeitpunkt machen. „Wenn die Kurse niedrig sind, freue ich mich, dass ich mehr kaufen kann“, so der Börsen-Profi.