Raub bei Wiener Bahnhof – Opfer am Hals gepackt

Brutaler Vorfall am Bahnhof Floridsdorf: Ein 16-jähriger syrischer Staatsangehöriger soll gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen eine Gruppe Jugendlicher bedroht und Bargeld erbeutet haben.
Laut Polizei sollen die beiden Tatverdächtigen die Jugendlichen mit Schlägen eingeschüchtert und Geld gefordert haben. Einem Opfer soll der 16-Jährige zudem am Hals gepackt haben. Anschließend flüchteten die beiden mit insgesamt rund 530 Euro.
Verdächtigen wenig später wiedererkannt
Eines der Opfer erkannte den mutmaßlichen Täter wenig später wieder und alarmierte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße konnten den 16-Jährigen daraufhin festnehmen.
Der Jugendliche zeigte sich laut Polizei geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
Die Ermittlungen nach dem zweiten mutmaßlichen Täter laufen weiterhin, sie werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, geführt.
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