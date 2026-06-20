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Für Ihren Grillabend

Gewinnen Sie einen Weber Gasgrill

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20.06.2026 12:31
(Bild: karepa - stock.adobe.com)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Der Sommer ist endlich da und damit beginnt auch die Grillzeit wieder. Gerade jetzt, während der Fußball-WM, bieten sich solche Grillabende ideal an, um gemeinsam auf der Terrasse, im Garten oder am Balkon einen Grillabend mit Freunden oder der Familie zu veranstalten. Zusammen mit Weber verlost die „Krone“ nun einen von vier Gasgrills. 

Egal ob Familienfeier, Gartenparty oder gemütlicher Grillabend zu zweit: Die modernen Spirit®-Grills von Weber bieten perfekte Ergebnisse auf Knopfdruck. Dank smarter Temperaturüberwachung per WLAN, leistungsstarker Sear Zone für perfekte Röstaromen und hochwertiger Verarbeitung wird Grillen zum echten Erlebnis.

Der Weber Spirit EPX 435: Ein Must have für Profis
Das Flaggschiff unter den Gasgrills von Weber überzeugt mit seiner edlen Stealth®-Optik in Schwarz, vier leistungsstarken Brennern und umfangreicher Premium-Ausstattung. Das Highlight: Ein hochwertiger Drehspieß ist bereits enthalten und sorgt für perfekt gegarte Hendl, Braten oder Rollbraten. Edelstahl-Seitentische, schwarze Designelemente und robuste Lenkrollen mit Stoppfunktion machen diesen Grill zum Luxusmodell für anspruchsvolle Grillmeister.

(Bild: Weber)

Der Weber Spirit EX-435: Für angenehme Abende mit Freunden
Der ideale Grill für alle, die regelmäßig für Familie und Freunde grillen. Mit vier Brennern bietet er viel Platz für größere Grillrunden. Die leistungsstarke Sear Zone sorgt für perfekte Röstaromen, während der praktische Seitenbrenner Platz für Saucen, Beilagen oder Pfannengerichte schafft. Dank WLAN-Thermometer behalten Sie die Temperatur jederzeit bequem am Smartphone im Blick.

(Bild: Weber)

Der Weber Spirit EX-335: Kompakter Allzweckprofi
Kompakt, smart und leistungsstark: Der Spirit® EX-335 bietet viele Premium-Funktionen seiner großen Brüder auf etwas kleinerem Raum. Mit drei Brennern eignet er sich perfekt für kleinere Haushalte oder Terrassen, ohne auf moderne Technik verzichten zu müssen. Auch hier sorgen WLAN-Thermometer, Sear Zone und Seitenbrenner für erstklassige Grillergebnisse.

(Bild: Weber)

Mitmachen und gewinnen
Sie haben nun die Chance auf je einen der vorgestellten Gasgrills der Marke Weber. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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