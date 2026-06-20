Gewinnen Sie einen Weber Gasgrill

Der Sommer ist endlich da und damit beginnt auch die Grillzeit wieder. Gerade jetzt, während der Fußball-WM, bieten sich solche Grillabende ideal an, um gemeinsam auf der Terrasse, im Garten oder am Balkon einen Grillabend mit Freunden oder der Familie zu veranstalten. Zusammen mit Weber verlost die „Krone“ nun einen von vier Gasgrills.