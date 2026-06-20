Stocker für Rückführzentren: Ist das sinnvoll?

Befürworter argumentieren, dass Rückführzentren helfen könnten, Abschiebungen effizienter umzusetzen und die Zahl irregulärer Migranten in der EU zu reduzieren. Sie sehen darin ein wichtiges Signal für eine geordnete Migrationspolitik und eine Entlastung der Mitgliedstaaten. Kritiker warnen hingegen vor rechtlichen, humanitären und praktischen Problemen. Sie bezweifeln, dass solche Zentren langfristig funktionieren und mit europäischen Werten vereinbar sind.