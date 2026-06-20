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Stocker für Rückführzentren: Ist das sinnvoll?

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20.06.2026 13:30
Brauchen wir bessere Maßnahmen in Bezug auf Migration?
Brauchen wir bessere Maßnahmen in Bezug auf Migration?(Bild: AFP/JOHN THYS)
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Von Community

Bundeskanzler Christian Stocker setzt sich auf EU-Ebene für sogenannte Rückführzentren in Drittstaaten ein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht solchen Plänen hingegen skeptisch gegenüber. Die unterschiedlichen Positionen zeigen, wie umstritten die Frage innerhalb Europas ist.

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Befürworter argumentieren, dass Rückführzentren helfen könnten, Abschiebungen effizienter umzusetzen und die Zahl irregulärer Migranten in der EU zu reduzieren. Sie sehen darin ein wichtiges Signal für eine geordnete Migrationspolitik und eine Entlastung der Mitgliedstaaten. Kritiker warnen hingegen vor rechtlichen, humanitären und praktischen Problemen. Sie bezweifeln, dass solche Zentren langfristig funktionieren und mit europäischen Werten vereinbar sind.

Notwendige Lösung oder problematischer Weg?
Während die einen Rückführzentren als sinnvolles Instrument zur Steuerung von Migration betrachten, sehen andere darin eine schwer umsetzbare Maßnahme mit ungewissem Nutzen. Die Diskussion dürfte Europa auch in den kommenden Monaten weiter beschäftigen.

Glauben Sie, dass Rückführzentren außerhalb der EU sinnvoll wären? Können sie zu einer besseren Steuerung der Migration beitragen oder schaffen sie neue Probleme? Welche Alternativen sehen Sie im Umgang mit abgelehnten Asylwerbern? Und welchen Kurs sollte Österreich in dieser Frage verfolgen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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