Downhill-Talent triumphiert im Tausendstel-Krimi

Verrückte Aufholjagd

Bei der Zeitnehmung nach 1:40 Minuten betrug ihr Vorsprung nur mehr 0,691 Sekunden. Bei der dritten Zwischenzeit waren es dann sogar nur noch 41 Tausendstel. Und Frener hatte im Vergleich mit Jensen ja gerade in den unteren Abschnitten aufgedreht. Als Ostgaard bei der finalen Zwischenzeit nach 2:50 Minuten erstmals – wenn auch nur um 0,121 Sekunden – zurücklag, durfte sich die Vorarlbergerin, die für die kanadische Norco Adidas Race Divison startet, erstmals mit dem Gedanken anfreunden ihren zweiten Weltcupsieg in Serie, den dritten insgesamt, einzufahren.