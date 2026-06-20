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Zweiter Sieg in Serie

Downhill-Talent triumphiert im Tausendstel-Krimi

Vorarlberg
20.06.2026 12:25
Norco Adidas Race-Divison-Teamchef und Downhill-Legende Greg Minnaar und Austria-Youngster Lina ...
Norco Adidas Race-Divison-Teamchef und Downhill-Legende Greg Minnaar und Austria-Youngster Lina Frener durften nach dem Heimsieg in Leogang erneut jubeln.(Bild: Norco Racedivison/Andy Vathis)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Wenn's läuft, dann läufts! Das gilt auch für Österreichs Downhill-Youngster Lina Frener. Nachdem die Vorarlbergerin bereits am vergangenen Wochenende beim Heimweltcup in Lenzerheide triumphieren konnte, schlug die 17-Jährige auch am Samstag in der Schweiz zu. In Lenzerheide lieferte sie sich aber mit US-Girl Aletha Ostgaard ein unfassbar spannendes Duell.

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Als Zweite der Qualifikation war Lina Frener als Vorletzte an den Start gegangen. Bei der ersten Zwischenzeit lag sie dann 14 Tausendstel hinter der dänischen Mitfavoritin Rosa Marie Jensen, die direkt vor ihr auf der 1,83 Kilometer langen Strecke im „Bike Kingdom“ gestartet war. Ein Rückstand, der sich bis zur zweiten Zeitnehmung in einen Vorsprung von 0,011 Sekunden gedreht hatte. 

Frener gelingt „Steigerungslauf“
Doch im weiteren Verlauf des Kurses gab die Bregenzerin so richtig Gas. Als sie schließlich nach 3:15,566 Minuten ins Ziel kam, zeigte die Anzeigetafel einen Vorsprung von stolzen 3,659 Sekunden gegenüber Jensen an. Damit war bereits klar, dass die Schülerin des Sportgymnasiums Dornbirn nach Rang zwei in Loudenville und dem Sieg in Leogang zum dritten Mal in Serie auf dem Podest stand.

Ostgaard mit Topstart
Ihren zweiten Sieg in Serie konnte ihr jetzt nur mehr die Gesamtführende im Junioren-Weltcup Aletha Ostgaard streitig machen. Das 18-jährige US-Girl, das in der Quali um 2,284 Sekunden schneller als Frener gewesen war, legte auch im Finale wie aus der Pistole geschossen los. Bereits bei der ersten Zwischenzeit nach knapp 45 Fahrsekunden lag sie schon1,103 Sekunden voran. Ein Guthaben, das sie allerdings nach und nach einbüßte.

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Verrückte Aufholjagd
Bei der Zeitnehmung nach 1:40 Minuten betrug ihr Vorsprung nur mehr 0,691 Sekunden. Bei der dritten Zwischenzeit waren es dann sogar nur noch 41 Tausendstel. Und Frener hatte im Vergleich mit Jensen ja gerade in den unteren Abschnitten aufgedreht. Als Ostgaard bei der finalen Zwischenzeit nach 2:50 Minuten erstmals – wenn auch nur um 0,121 Sekunden – zurücklag, durfte sich die Vorarlbergerin, die für die kanadische Norco Adidas Race Divison startet, erstmals mit dem Gedanken anfreunden ihren zweiten Weltcupsieg in Serie, den dritten insgesamt, einzufahren.

Frener nur mehr fünf Punkte zurück
Und so war es dann auch. Ostgaard verlor auf den letzten 25 Fahrsekunden ein weiteres Zehntel auf Frener und musste sich der Ländle-Downhillerin am Ende um gerade einmal 131 Tausendstelsekunden geschlagen geben. Kleiner Trost: Im Gesamweltcup verteidigte die Canyon-Pilotin ihre Führung nocheinmal. Allerdings liegt sie nach vier von zehn Entscheidungen nur mehr fünf Zähler vor Frener. 

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